Politico: одобренный конгрессом американский бюджет на поддержку Украины закончится к середине лета Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов в ближайшее время могут закончиться средства на финансирование боеприпасами Украины. Об этом пишет издание Politico.

"У США может иссякнуть финансирование на вооружение и припасы Украине уже к середине лета", - говорится в материале.

Кроме того, в статье говорится о том, что на данный момент от одобренного конгрессом в декабре пакета помощи на 48 миллиардов долларов осталось только 6 млрд.

По мнению журналистов, иссякший бюджет пугает законодателей. Многие считают, что поддержка Киева должна вестись без перерывов. По данным некоторых источников, сейчас уже обсуждается новый пакет помощи.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не стали менять свои планы и не планируют передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

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