Путин назначил нового посла России в Ватикане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назначил новым российским послом в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от этой должности Александра Авдеева. Данный указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 16 мая 2023 года.

Ранее Иван Солтановский был постпредом России при Совете Европы в Страсбурге. Напомним, в марте 2022 году генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе Российской Федерации из этой организации.

"Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане", - сказано в соответствующем указе главы государства.

Другим указом российский президент освободил Александра Авдеева от обязанностей посла России в Ватикане, а также представителя Российской Федерации при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.