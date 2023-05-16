ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о российских военных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала за шпионаж 25-летнею украинскую гражданку, которая собирала сведения о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом во вторник, 16 мая, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", - приводит ТАСС заявление ЦОС.

Сообщается, что у задержанной были изъяты технические средства с геопространственными данными, раскрывающими дислокацию, а также деятельность группировки российских войск "Восток", которая принимает участие в спецоперации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье ("Шпионаж"), которая предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Крыму задержали мужчину за передачу Украине видео с отправкой техники в зону проведения спецоперации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)