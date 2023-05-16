Председатель комитета Бундестага выступила против поставок вооружения Украине Фото: REUTERS

В Бундестаге председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против передачи Киеву немецких истребителей. Об этом она сообщила во вторник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению Штрак-Циммерман, никаких истребителей стран Запада, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над украинским воздушным пространством.

"Это связано с тем, какая дальность полета у машины и сложность обучения", - заявила она.

Кроме того, она считает, что Киеву нужно поставлять самолеты других типов, например, советские МиГ-29 или американские истребители.

Также Штрак-Циммерман добавила, что дополнительные единицы техники немецкого производства можно выкупить у тех государств, которые в них не нуждаются.

Тем временем, в Германию доставили американские танки Abrams для обучения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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