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НовостиПолитика16 мая 2023 9:08

Председатель комитета Бундестага выступила против поставок вооружения Украине

Речь идет об истребителях стран Запада
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Председатель комитета Бундестага выступила против поставок вооружения Украине

Председатель комитета Бундестага выступила против поставок вооружения Украине

Фото: REUTERS

В Бундестаге председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против передачи Киеву немецких истребителей. Об этом она сообщила во вторник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению Штрак-Циммерман, никаких истребителей стран Запада, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над украинским воздушным пространством.

"Это связано с тем, какая дальность полета у машины и сложность обучения", - заявила она.

Кроме того, она считает, что Киеву нужно поставлять самолеты других типов, например, советские МиГ-29 или американские истребители.

Также Штрак-Циммерман добавила, что дополнительные единицы техники немецкого производства можно выкупить у тех государств, которые в них не нуждаются.

Тем временем, в Германию доставили американские танки Abrams для обучения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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