Жена экс-канцлера ФРГ Шредера уволена с работы за празднование Дня Победы в посольстве России

Жена экс-канцлера ФРГ Шрёдера уволена с работы за празднование Дня Победы в посольстве России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, была уволена из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в российское посольство в Берлине на прием в честь 9 Мая.

"Госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления", - сказано в заявлении пресс-секретаря министра экономики федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Мона Нойбаур.

Пресс-секретарь также отметил, что супругу экс-канцлера ФРГ "неоднократно предупреждали" о необходимости воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по украинскому конфликту.

Шредер-Ким была представителем компании в Южной Корее, а в ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн - Вестфалия как хорошего места для ведения бизнеса.

В посольстве России в Берлине 9 мая был торжественный прием по случаю годовщины Дня Победы. На мероприятие были приглашены ветераны, жители блокадного Ленинграда, а также немецкие общественные деятели и журналисты.

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