Михаил Дегтярев провел встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной

Глава региона рассказал о важнейших стройках, развернутых в крае. Фото: пресс-служба Центрального Банка России

Новый импульс развитию экономики Хабаровского края призваны дать крупные проекты, о финансировании которых губернатор Михаил Дегтярев хлопочет при любой возможности. Поддержка на федеральном уровне позволит сделать сферу экономики самодостаточной и развиваться с учетом глобальных тенденций.

Регион имеет недооценено большой потенциал в сфере логистики и развития портовых мощностей, по-настоящему раскрыв который субъект стремительно потеснит лидеров трансграничной торговли во всем ДФО. Только неделей ранее губернатор встречался с руководителем РЖД, ответственным за реализацию крупных проектов в Хабаровском крае, а сегодня Михаил Дегтярев уже в Москве, где вновь поднял те же вопросы уже в ходе встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Одной из основных тем на повестке стала поддержка государственными банками крупных инвестиционных проектов, которые, благодаря совместной продуктивной работе, смогут воплотиться в жизнь. Как заверил главу ЦБ России губернатор, Хабаровский край не останавливается в своем развитии, работая над повышением привлекательности для других регионов и больших инвесторов.

- Мы развернули крупнейшие стройки в сфере логистики, транспорта и сельского хозяйства – Тихоокеанской железной дороги, морских портов Ванино и Советская Гавань, новые производства, прежде всего, в обрабатывающей промышленности, машиностроении, цветной и черной металлургии. Все это требует соответствующего финансирования, - пояснил Михаил Дегтярев.

Строительство Тихоокеанской железной дороги, которая позволит добывать полезные ископаемые в новых месторождениях, планируется завершить в 2024 году. Кроме того, крупный проект способствует появлению заказов у машиностроительных предприятий. На месторождении меди в крае строится Малмыжский горно-обогатительный комбинат, а запрет на экспорт круглого леса привлек представителей бизнеса в работу по лесопроизводству на территории региона.

Далее встреча Михаила Дегтярева и Эльвиры Набиуллиной продолжилась обсуждением возможных вариантов содействия государственных банков в успешном завершении инвестпроектов регионального и национального масштабов.