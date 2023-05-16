Первый рейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая 2023 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый рейс авиакомпании «Азимут» отправится из Москвы в Тбилиси 19 мая. Затем такие полеты будут выполняться ежедневно.

«Первый рейс будет выполнятся с 19 мая - Внуково-Тбилиси. Далее ежедневно», - сообщили KP.RU в отделе клиентской поддержки авиакомпании.

Информация об этом также содержится на сайте «Азимута». Согласно информации, размещенной на портале авиаперевозчика, билет на рейс 19 мая можно приобрести по цене от 23,4 до 72,4 тысяч рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Тогда же российский лидер снял запрет для авиакомпаний из РФ на полеты в Грузию.

Позже агентство гражданской авиации Грузии проинформировало о получении заявок от нескольких российских авиакомпаний с просьбой разрешить полеты в страну. В ведомстве отметили, что к полетам в Грузию будут допущены только те российские авиакомпании, в отношении которых не введены международные санкции.

Затем стало известно, что такое разрешение получила авиакомпания «Азимут». Авиаперевозчик открыл продажи билетов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Ворсобин: Для грузин решение Москвы отменить визы - историческое (подробнее)