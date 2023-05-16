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НовостиОбщество16 мая 2023 9:37

В Крыму торжественные линейки на последний звонок проведут только для выпускников 9 и 11 классов

Они пройдут внутри зданий школ
Екатерина КОСОБОКОВА
В Крыму торжественные линейки на последний звонок проведут только для выпускников 9 и 11 классов

В Крыму торжественные линейки на последний звонок проведут только для выпускников 9 и 11 классов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Торжественный линейки на последний звонок в школах Крыма будут проводиться только для выпускников 9 и 11 классов. Об этом во вторник, 16 мая, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Такое решение Аксенов объяснил мерами безопасности. Он также подчеркнул, что линейки состоятся внутри зданий школ. В то же время, по его словам, на торжественных мероприятиях смогут присутствовать родители учеников.

«Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах», - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в школах будут приняты все необходимые меры безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее по соображениям безопасности власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая.

На полуострове продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.