Замглавы МИД Рябков: у России нет возможности вернуться к ДОВСЕ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент Россия не может вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы уже списали для себя ДОВСЕ в архив, мы оставили его в прошлом. Что будут предпринимать другие государства - уже к ним вопрос", - заявил дипломат.

Также он добавил, что начать обсуждать новый договор возможно будет только после того, как закончится период шторма в отношениях с Западом. Как только там откажутся от враждебной политики в отношении России и начнут искать концептуально новые подходы, считает Рябков.

Напомним, о том, что Россия намерена денонсировать договор, стало известно 10 мая 2023 года. ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. В 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан новый вариант договора, при этом его адаптированное соглашение ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.