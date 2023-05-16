Рябков заявил, что Россия найдет ответ на возможное размещение войск США в Финляндии

Рябков заявил, что Россия найдет ответ на размещение войск США в Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва обеспечит свою безопасность и найдет способ ответить на возможное размещение американских войск в Финляндии. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ", - сказал замглавы российского военного ведомства.

Как отметил Рябков, запугать Москву "теми или иными шагами не получится". "Безопасность свою мы будем обеспечивать", - подчеркнул замминистра.

Напомним, раннее появилось сообщение о том, что Хельсинки готовит договор с Вашингтоном, который дает США возможность размещать американские военные базы на территории Финляндии. Как сказал президент Финляндии Саули Ниинисте, подобное соглашение нужно для максимизации безопасности страны.