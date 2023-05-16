ПВО России за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 16 мая, заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, а также семь снарядов HIMARS и 22 украинских дрона

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В заявлении также сообщается об уничтожении 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) около населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой народной республики (ДНР), Тополевка в Луганской народной республики (ЛНР), а также Инженерное и Благовещенка в Запорожской области, Крынки в Херсонской области.

Напомним, сегодня, 16 мая, появилось сообщение о том, что в Клинцах Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник. Как писал сайт KP.RU, сообщалось о повреждении балкона жилого дома.

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