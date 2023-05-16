Песков назвал "уткой" сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку в период СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что высокопоставленным чиновникам якобы нельзя увольняться в период спецоперации на Украине.

Как стало известно, Песков назвал "уткой" сообщения о том, что высокопоставленные чиновники якобы из-за запрета не могут покидать должности в период проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.

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