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НовостиПолитика16 мая 2023 10:04

Песков назвал "уткой" сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку в период СВО

Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков назвал "уткой" сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку в период СВО

Песков назвал "уткой" сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку в период СВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что высокопоставленным чиновникам якобы нельзя увольняться в период спецоперации на Украине.

Как стало известно, Песков назвал "уткой" сообщения о том, что высокопоставленные чиновники якобы из-за запрета не могут покидать должности в период проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.

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