Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но много вопросов остаются открытыми Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, однако на данный момент многие вопросы остаются открытыми, и сейчас предстоит принятие решения. Как он отметил, Кремль проинформирует о решении, когда оно будет принято.

"Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем, пока это единственное, что я могу сказать", - заявил представитель Кремля, отметив, что контакты по зерновой сделке продолжаются, однако очень много вопросов, которые касаются российской части сделки, остаются открыты.

Напомним, на прошлой неделе, 12 мая, Песков заявил, что на данный момент у Кремля нет никакой информации, которая смогла бы пролить свет на возможность продления зерновой сделки, однако отметил, что обрывать контакты по данному вопросу никто не намерен.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о судьбе зерновой сделки должны вновь начаться на техническом уровне до 18 мая 2023 года.

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.