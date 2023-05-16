Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпании Georgian Airways разрешили осуществлять перевозки пассажиров из Грузии в Россию. Первые билеты появятся в продаже с 20 мая 2023 года, о чём сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Сообщается, что авиаперелёты будут организованы достаточно часто - семь раз в неделю. Летать самолёты компании Georgian Airways начнут с 20 числа из Тбилиси, напрямую в Москву, а затем обратно, так что и россияне смогут приобрести билеты на эти рейсы, если захотят посетить столицу Грузии.

Известно, что авиакомпания получила соответствующее разрешение от регулятора во вторник, 16 мая 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что разрешение на полёты в Грузию получила и российская авиакомпания «Азимут». Сколько будут стоить билеты туда и обратно, с какого числа начинаются их продажи, и как будут организованы перевозки пассажиров - читайте в нашем материале.

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