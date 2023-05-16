Клиенты ВТБ смогут создать для себя универсальный вклад

Банк обновляет продуктовую линейку вкладов в рублях и юанях. Новый ВТБ-Вклад позволит выбрать индивидуальные условия и получить максимальную ставку до 9,5% годовых.

На выбор вкладчиков доступно шесть сроков для размещения денежных средств — от трех месяцев до трех лет. Клиент может выбрать возможность пополнения или частичного снятия средств, а также вариант выплаты процентов — ежемесячно на отдельный счет, ежемесячно на вклад или в конце срока.

Максимальная ставка при выплате процентов в конце срока вклада в рублях составит 9,5% годовых, в случае ежемесячной выплаты процентов — 8,39%. Для розничных клиентов по вкладу в юанях максимальная ставка составит 3,25%. При открытии онлайн минимальная сумма размещения в рублях составляет 10 тыс. рублей, в точках продаж — 50 тыс. рублей, а для депозита в юанях — 1 тыс. и 5 тыс. соответственно.

«Теперь мы предлагаем вместо 14 разных депозитов один универсальный вклад-конструктор. Условия по нему можно гибко настроить под собственные нужды, чтобы качественнее диверсифицировать вложения и контролировать их срок и доходность. Ожидаем, что до конца года вкладом воспользуются порядка 800 тыс. клиентов, а рублевый портфель новых вкладов превысит 1 трлн рублей», — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По ее словам, кроме рублей сегодня розничные клиенты ВТБ все чаще используют юани как альтернативу классическим валютным вкладам в долларах и евро. В рамках нового вклада-конструкта клиенты ВТБ смогут подключить опцию снятия и пополнения и при размещении средств в китайской валюте.