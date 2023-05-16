Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе заседания во вторник, 16 мая, проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе», - сказано в заявлении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Уточняется, что вместе с выходом из данного договора для Москвы также автоматически прекращается действие нескольких связанных с ним международных соглашений.

Напомним, проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе внес в Государственную думу РФ президент России Владимир Путин на прошлой неделе, 10 мая.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что значит выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.