Украинские СМИ заявили о взрыве в Киеве

Воздушная тревога в городе объявлена не была Фото: Shutterstock

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», которое уточняет, что воздушная тревога в городе объявлена не была.

«Сообщают о взрыве в Киеве. Тревога в городе не объявлялась», - сказано в заявлении украинского ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на вторник, 16 мая, и до утра в украинской столице сохранялся режим воздушной тревоги. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Первые сирены прозвучали в Кировоградской, а также Николаевской и Полтавской областях страны.

Как писал сайт KP.RU, позже в Министерстве обороны Российской Федерации во вторник, 16 мая, заявили, что высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом «Кинжал» российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

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