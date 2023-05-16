ФСБ разработала инструкцию об обысках домов и машин без решения суда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала инструкцию о проведении обыска частных домов, квартир или машин россиян без каких-либо санкций суда при получении сведений о подготовке преступления, которое будет угрожать национальной безопасности. Проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В инструкции представлены случаи, при которых сотрудники спецслужб могут «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища».

Как отмечается в проекте, в течение 24 часов в безотлагательных обстоятельствах работники ФСБ в обязательном порядке обязаны уведомить суд о проведении обыска, а разрешение выдает руководитель - первый заместитель директора ФСБ, руководитель департамента или управления, а также их заместители или начальники территориальных органов безопасности. Данное постановление будет позже предъявляться хозяину или арендатору квартиры или дома, где был проведен обыск.

Данная инструкция выдает спецслужбам право изымать подозрительные документы и предметы, а также снимать видео и привлекать понятых.