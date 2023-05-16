Медведев заявил об увеличении выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) российская сторона будет максимально увеличивать выпуск вооружений.

По его словам, теперь Москва будет «максимально увеличивать» выпуск вооружений, средств поражения, а также военной и специальной техники.

«Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что для России свою актуальность ДОВСЕ утратил еще в 2007 году, когда российский президент Владимир Путин приостановил участие Москвы в договоре.

Напомним, Госдума РФ приняла решение денонсировать Договор об обычных вооружениях в Европе во вторник, 16 мая. Как сообщалось, автоматически прекращается действие нескольких связанных с ДОВСЕ международных соглашений.

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