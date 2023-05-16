Призываемых на военные сборы граждан России не будут отправлять в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал грядущие военные сборы, традиционное мероприятие военных комиссариатов, заявив о том, что призванные таким образом граждане никак не могут быть отправлены в зону проведения специальной военной операции.

«Конечно, они никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи», - заявил Картаполов.

Напомним, 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах. Это ежегодное, традиционное мероприятие, призванное держать военнослужащих запаса в тонусе, и обучать их новым навыкам, которые могут понадобиться военнослужащему.

Ежегодно на военные сборы призывают порядка 150 тыс. человек, однако в 2023 году их число будет значительно меньше, так как 300 тыс. граждан мобилизовали для участия в СВО. Под такой призыв подпадают военные в запасе - рядовые, сержанты, прапорщики и лейтенанты. Длятся сборы не более двух месяцев.

Ранее KP.RU сообщил о том, что депутат Евгений Лебедев подробно расписал все критерии, по которым будут призывать граждан на военные сборы в 2023 году.

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