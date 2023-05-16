Пользователей Twitter возмутила угроза президента Украины Зеленского в адрес Путина Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили слова главы Украины Владимира Зеленского. На вручении премии имени Карла Великого, проходившей в Германии, украинский президент заявил, что российский лидер Владимир Путин должен просить о пощаде.

В комментариях к посту писали, что самой большой катастрофой является сам Зеленский.

"Вы выбрали, чтобы страны Запада использовали украинский народ в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта", - заявил один из комментаторов.

"Об этом говорит человек, который сам проигнорировал Минские соглашения после вступления в должность", - написал другой.

Также пользователи отметили, что российский президент, вероятно, мог посмеяться над словами Зеленского.

Напомним, премия имени Карла Великого, которую вручили Зеленскому в Германии, упала на пол. Видео, как врученная Зеленскому премия падает с постамента, когда тот произносит речь, появилось в сети.

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