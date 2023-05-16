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НовостиОбщество16 мая 2023 11:46

Верховный суд обязал убийц оплачивать похороны и поминки жертв

Суд отметил, что в законодательстве есть понятие «достойные похороны»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Верховный суд обязал убийц оплачивать похороны и поминки жертв

Верховный суд обязал убийц оплачивать похороны и поминки жертв

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осужденный за убийство будет обязан компенсировать родственникам жертвы расходы на хорошие похороны, а также поминки на 9-й и 40-й дни. Об этом говорится в определении Верховного суда России по уголовным делам.

Соответствующие решение принято после рассмотрения жалобы матери молодого человека, которого убили в драке. Как сообщается, подсудимый несколько раз ударил, а также толкнул его, после чего молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы. Виновного осудили на один год и десять месяцев за причинение смерти по неосторожности. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также 1,2 млн рублей, потраченных матерью на похороны сына и поминки.

Позже суды серьезно уменьшили сумму выплат, из-за чего мать убитого дошла до Верховного суда России, где отметили, что в законодательстве есть понятие «достойные похороны», в которые, как правило, включены обряды, среди которых поминовение.