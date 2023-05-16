Минобороны Китая считает заявления США о союзе России и КНР устаревшим блоковым мышлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны, которые судят об отношениях России и Китая, по мышлению холодной войны, не могут прийти к верному суждению. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил о том, что Штаты будут делать все, чтобы помешать военному Российско-китайскому альянсу.

"Посыл и аргументы тех, кто судят по себе, идут по ограниченному и устаревшему блоковому мышлению, оценивают отношения Китая и России - ошибочны. Конечно, они не могут прийти к верному суждению", - сказал Тань Кэфэй.

Кроме того, он отметил, что под стратегией глав России и Китая государства проложили путь взаимного доверия крупных держав, а также создали модель нового типа международных отношений.

Тем временем, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала консультаций по решению украинского кризиса. Он заявил, что нельзя многие годы просто ждать возобновления переговоров.