Пять человек пострадали при возгорании на недействующей нитке газопровода в ХМАО Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Возгорание произошло во вторник, 16 мая, на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал - Европа компании "Газпром трансгаз Югорск". Об этом сообщили в экстренных службах, уточнив, что по предварительным данным пострало пять человек.

"На недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" Бобровского линейного производства управления Ямал - Европа произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части", - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах.

Как заявил представитель экстренных служб, расстояние от места происшествия до ближайшего населенного пункта составляет около 30 километров. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце марта этого года на севере Свердловской области произошел пожар на магистральном газопроводе. Тогда никто не пострадал.