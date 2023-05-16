Путин обсудит с правительством повышение доступности товаров в новых субъектах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в следующую среду, 17 мая, проведет онлайн-совещание с правительством по вопросу повышения доступности товаров в новых российских субъектах. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин в формате видеоконференцсвязи проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации. Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации", - сказано в заявлении.

Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в I квартале этого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях было введено в строй, а также восстановлено более 460 тысяч квадратных метров жилья.