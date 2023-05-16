Володин: Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца скоро проводят на пенсию и отдадут под суд

Володин считает, что Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца скоро проводят на пенсию и отдадут под суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин во вторник, 16 мая, заявил, что политический век действующих глав Франции, США, Украины и Германии будет недолгим. По мнению главы федерального парламента, всех их скоро проводят на пенсию, а затем отдадут под суд.

«Что касается Эмманюэля Макрона, Джо Байдена, Владимира Зеленского, Олафа Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире», - заявил Володин.

Он пояснил, что главы этих государств сделали все для того, чтобы в мире начался конфликт, полигоном для которого стала Украина.

«Им этого не простят их собственные же граждане. И увидите, что их политический век недолог. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд», - отметил председатель Госдумы.

По мнению Володина, заявления Макрона о связях КНР и РФ являются попытками отвести внимание жителей Франции от существующих в стране проблем. Шольц, как считает спикер парламента, разрушает экономику ФРГ.

«О Байдене что говорить, просто больной человек», - резюмировал Володин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макарон заявил, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение, поскольку "впала в вассальную зависимость" от Китая и заставила сомневаться в себе своих исторических союзников.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко ответил Макрону на его слова. Российский политик заявил, что это страны НАТО с их примитивной политикой потерпели поражение на мировой арене.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)