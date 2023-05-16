В Госдуму РФ внесены поправки о задержании в зоне военного положения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу РФ были внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, которые были установлены ранее указами президента России. Об этом сообщил сенатор, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как уточнил депутат, внесенные в Госдуму РФ поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение нарушителя с территории, где было введено военное положение.

«В Государственную Думу внесены поправки, направленные на обеспечение реализации избирательных прав граждан, проживающих на территории новых субъектов РФ», - написал парламентарий в Telegram.

Напомним, согласно указу главы государства, все российские регионы, на время проведения специальной военной операции, будут поделены на четыре группы по уровню мер безопасности. В недавно присоединившиеся к стране Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях было введено «военное положение». Ранее сайт KP.RU объяснял, что изменяется от статуса военного положения.

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