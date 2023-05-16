Генерал ВСУ Кривонос уличил Зеленского в недальновидности при оценке мощи российской армии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил мощь Вооруженных сил России, полагая, что украинские войска смогут легко противостоять им, считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«В прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии. Посмотрите: уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», – заявил он телеканалу «Фабрика новостей».

Неправильная оценка состояния ВС России стала самой большой ошибкой украинского лидера, которая привела к последующим неудачам на поле боя, полагает Кривонос. Генерал также не согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении РФ, сказав, что оно не отражает реального положения дел.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. Кроме того, у Украины сейчас нет намерений и достаточного количества вооружения для ударов по российским территориям в период контрнаступления, заявил он.

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