Неопределённые подземные толчки зафиксированы возле места подрыва «Северных потоков» Фото: REUTERS

Сейсмологи зафиксировали странные подземные толчки неизвестного происхождения, эпицентром которых стали окрестности датского острова Борнхольм, где 26 сентября 2022 года были взорваны российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на Геологическую службу Дании и Гренландии.

«Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности», - говорится в сообщении.

Пока что происхождение подземных толчков объяснить не удаётся. Землетрясения зафиксировано не было, как и иных привычных причин подобных явлений. Сейчас исследователи активно пытаются выяснить, что вызвало подобную активность, напугавшую жителей Борнхольма.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в районе Туапсе произошло уже второе землетрясение, перепугавшее жителей черноморского побережья России.