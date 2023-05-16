В Запорожье произошла перестрелка между «Азовом»* и членами местной ОПГ Фото: REUTERS

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье произошла перестрелка между боевиками националистического полка «Азов»* и членами местной организованной преступной группировки, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В самом городе Запорожье происходят очень интересные вещи: это перестрелка между боевиками «Азова»* и местным криминалом», – сказал Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией», столкновение между боевиками и членами криминальной группы произошло в районе Малого рынка, при этом были ранены пять-шесть человек.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Вооруженные силы России поразили командный пункт националистического полка «Азов»* в Запорожской области.

*Запрещенная в России террористическая организация

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