Власти Польши не могут решить, что делать с захваченной школой при посольстве России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при российском посольстве в Варшаве.

Ранее мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что обратился к воеводе мазовецкому с просьбой передать Варшаве здание школы, после чего оно "будет служить варшавским детям".

Во вторник, 16 мая, воевода мазовецкий Тобиаш Бохеньский прокомментировал просьбу градоначальника, отметив, что власти Варшавы должны были проконсультироваться с ним по вопросу использования здания, однако этого не сделали.

"Мы можем использовать его для достойной культурной цели. Но это совместное решение воеводы и мэра, поэтому политическая культура требует консультаций, а не одностороннего диктования условий мэром", - приводит агентство РАР заявление воеводы.

Напомним, утром 29 апреля 2023 года к зданию школы при российском посольстве в польской столице в сопровождении полиции прибыли представители мэрии, после чего в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу. Через некоторое время власти Польши потребовали от сотрудников школы покинуть здание.