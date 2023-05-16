Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты в районе Бдыгоща

Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высшая контрольная палата Польши начала проверку в Министерстве национальной обороны страны в связи с падением ракеты в районе города Быдгощ.

«Высшая контрольная палата начала проверку в Министерстве национальной обороны и нескольких других учреждениях в связи с делом о ракете, найденной в лесу недалеко от Быдгоща», – сообщил в эфире телеканала Polsat председатель палаты Мариан Банась.

Глава палаты назвал ситуацию очень чувствительной и опасной.

Напомним, 27 апреля в эфире радиостанции RMF FM сообщили, что на северо-западе Польши обнаружили обломки ракеты класса «земля – воздух».

Позже Министерство национальной обороны Польши заявило, что упавшая ракета, обломки которой нашли в районе Быдгоща, могла прилететь с территории Украины. При этом падение снаряда произошло еще в декабре 2022 года, полагают в ведомстве.