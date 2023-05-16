Глава «Азимута» объяснил высокую цену на авиабилеты в Грузию Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод объяснил, почему стоимость билетов в Грузию начинается от планки в 15 тыс. рублей. По его словам, во всём виноваты правила рынка - сейчас это почти что минимальная цена, которая нужна для обеспечения окупаемости перелётов. Об этом Удод рассказал изданию РБК.

«Там ценник в пределах 15-20 тыс. рублей. Это оправданная цена [для окупаемости рейса]. Пока ничего сверхъестественного [с ценами на Тбилиси] не делали. Дальше посмотрим - будем реагировать на рынок», - заявил глава совета директоров компании.

Минимальная цена на билеты в Грузию в мае - 17 458 рублей, а в июне - 20 838 рублей в одну сторону. Таким образом, для перелёта вдвоём туда-обратно в начале лета россиянам понадобится 83 352 рублей. Удод отметил, что спрос на билеты есть, но он не ажиотажный, в пределах нормы. Компания ожидает, что средняя занятость кресел на каждом самолёте, вылетающем из Москвы в Тбилиси, будет держаться в районе 90 %.

Ранее KP.RU сообщил о том, что грузинская авиакомпания Georgian Airways начнёт перевозки пассажиров в Москву с 20 мая 2023 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Ворсобин: Для грузин решение Москвы отменить визы - историческое (подробнее)