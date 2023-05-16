На Кубке мира по футзалу выступает молодежная мужская команда Нижегородской области

Фото: Пресс служба ПМФК «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал спортсменам удачного выступления на международных соревнованиях.

«Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. При этом проводится системная работа, направленная на подготовку своих сильных спортсменов. Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем — «Торпедо»! Традиции и богатая история обязательно помогут! В регионе постоянно принимаются меры поддержки спортсменов, строятся новые объекты. Эту работу обязательно будем продолжать», — напутствовал Глеб Никитин.

Президент ПКМФ «Торпедо» Николай Ходов рассказал, что дорогу на международную футзальную арену для мужской команды буквально «проложили» девушки. Нижегородская команда по мини-футболу «Норманочка» произвела на зрителей и специалистов очень приятное впечатление на первом Кубке мира среди женских клубных команд (соревнования проходили в августе прошлого года). В результате организаторы Кубка мира и Конфедерация футзала Бразилии (CBFS) пригласили на COPA MUNDO DO FUTSAL MASCULINO SUB-21 мужскую молодежную команду «Торпедо». В турнире принимают участие игроки 2000-2003 годов рождения.

«Примечательно, что именно игроки 2002 года рождения должны были в прошлом сезоне побороться за медали юниорского чемпионата Европы в составе сборной России, но тогда нашу страну до финального отбора на Евро не допустили. И вот — шикарная возможность заявить о себе на международной арене! Возглавит команду на Кубке мира Константин Маевский, а помогать ему будет старший тренер «Нормана» Дмитрий Чугунов», — пояснил Николай Ходов.

В плей-офф Кубка выйдут по паре лучших команд из каждой группы и две третьих, которые показали лучший результат в общем зачете.

Старший тренер «Торпедо SUB 21» Константин Маевский убежден, что турнир продемонстрирует реальный потенциал нижегородских игроков.

«Это турнир высочайшего международного уровня, и, с учетом сегодняшней обстановки и развития мини-футбола у нас в стране, его переоценить просто невозможно. Уровень Кубка мира не имеет аналогов в молодежном футзале. Хочу выразить благодарность руководству Нижегородской области и лично губернатору Глебу Никитину, а также президенту ПКМФ «Торпедо» Николаю Ходову, они делают очень важные шаги для развития нашего вида спорта», — сказал Константин Маевский.

Все матчи можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ.

КОНКРЕТНО

«Торпедо SUB 21» в группе C сыграет против Palma Futsal (Испания), Pacífico (Аргентина), Criciúma Futsal (Бразилия), Alma Futsal (Япония). В групповом этапе турнира нижегородские спортсмены проведут четыре матча:

• 16 мая в 20:00 (мск.) — Alma Futsal — Торпедо SUB 21

• 18 мая в 20:00 (мск.) — Торпедо SUB 21 — Pacifico

• 19 мая в 16:00 (мск.) — Торпедо SUB 21 — Palma Futsal

• 20 мая в 18:00 (мск.) — Craciuma Futsal — Торпедо SUB 21.