В Кузбассе официально открыли Квартал юстиции

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове 16 мая торжественно открыли новый Квартал юстиции. В церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр юстиции России Константин Чуйченко и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Квартал Юстиции – пилотный проект Минюста РФ, предоставляющий населению юридические услуги в формате «одного окна». В Кемерово все его здания построили из дерева, в традициях сибирского зодчества.

«Команда Кузбасса всегда берется за то, чего раньше никто не делал, и показывает отличные результаты. Вот и здесь – мы решили, что самые передовые инициативы внедрим в первую очередь у нас в регионе. То, что сделано, поднимет уровень юридический помощи населению на качественно новый уровень», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На территории комплекса находится экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского». Участники церемонии открыли памятник российскому реформатору.

«Почти три года он был генерал-губернатором Сибири. Именно он вывел принцип, что чиновник должен работать прежде всего для людей», – рассказал Сергей Цивилев.