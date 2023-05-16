Минторг США на 180 дней продлил экспортные ограничения в адрес авиакомпании "Россия"

Минторг США продлил экспортные ограничения в адрес авиакомпании "Россия" на 180 дней Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство торговли США приняло решение о продлении на 180 дней экспортных ограничений для авиакомпаний "Россия". Данное постановление было подписано помощником главы ведомства Мэтью Акселродом.

"Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо с точки зрения общественных интересов", - сказано в постановлении.

Уточняется, что запрос о продлении ограничений в отношении российской авиакомпании 20 апреля этого года подало Бюро промышленности и безопасности США. В заявлении министерства отмечается, что данный запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия текущего распоряжения.

Напомним, введенные ранее ограничения лишают авиакомпанию какой-либо возможности участвовать в сделках, которые подпадают под действие американских норм экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий.