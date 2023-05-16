Magyar Nemzet: подрыв Украиной нефтепровода «Дружба» стал бы угрозой для страны НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неоднократно звучавшие с украинской стороны «идеи» о том, чтобы подорвать нефтепровод «Дружба», не оценили в Венгрии. Эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради заявил, что такой поступок можно было бы расценить как агрессию против страны-члена НАТО, о чём он сообщил в беседе в изданием Magyar Nemzet.

«Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение», - говорит Ногради.

Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательство обеспечивать поставки в третьи страны, вне зависимости от того, находится она в конфликте или нет. Такие намерения со стороны Киева представляют огромную опасность для Венгрии, и оправдывать их попросту невозможно, даже если США сделали это.

Также Ногради напомнил о том, что в Уставе НАТО существует Статья № 5, согласно которой нападение на одну из стран-членов альянса рассматривается блоком как нападение на всё содружество. А гипотетический подрыв нефтепровода можно расценивать как покушение на безопасность Венгрии, страны НАТО.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 14 мая 2023 года стало известно о планах Зеленского подорвать нефтепровод и оккупировать часть приграничных территорий России.

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