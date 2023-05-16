Китай призвал иностранные посольства в Пекине убрать плакаты в поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая обратились к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине с просьбой убрать плакаты в поддержку Украины, рассказали дипломатические источники.

По информации Kyodo, сотрудники некоторых диппредставительств вывесили на своих зданиях плакаты с флагом Украины и словам поддержки Киева на английском и украинском языках. Таким образом, они продемонстрировали свою солидарность с республикой, отмечается в сообщении.

Министерство иностранных дел Китая разослало уведомление, предположительно, во все посольства в Пекине с призывом не использовать свои здания для политической пропаганды и избегать «провоцирования конфликтов между государствами». Как заявили в ведомстве, иностранные дипмиссии и организации должны соблюдать законодательство КНР.

Призывы Пекина вызвали негативную реакцию со стороны европейских дипломатов, пишет издание. Сообщается, что пока ни одно из посольств не убрало плакаты в поддержку Украины со своих зданий.

Как писал сайт KP.RU, зимой этого года Китай предложил план мирного политического урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня и боевых действий.

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