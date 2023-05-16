В Запорожье задержаны причастные к гибели замначальника УМВД России по региону Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Запорожье задержали украинского гражданина и двоих россиян, которые причастны к гибели замначальника УМВД России по региону. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Как сообщается, задержанные совершили нападение на правоохранителя по заданию Службы безопасности Украины, а также готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов, а также администрации Запорожья.

"Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ … В настоящее время работа с фигурантами продолжается. Полицейские устанавливают все факты их противоправной деятельности", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канал "МВД-медиа".

Напомним, сегодня, 16 мая, ФСБ сообщила о задержании гражданку Украины за сбор данных о российских военных. Как заявили спецслужбы, у задержанной были изъяты технические средства с геопространственными данными, которые раскрывали дислокацию, а также деятельность группировки "Восток".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)