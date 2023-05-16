ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-ботов на его базе, отметив, что риски при использовании данной системы не изучены.

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS) … для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В заявлении отмечается, что стремительное распространение чат-ботов вроде ChatGPT, Bard и Bert приводит к экспериментальному применению искусственного интеллекта в области здоровья. На этом фоне ВОЗ призывает для начала изучить и предотвратить все риски, которые могут негативно отразиться на здоровье.

«Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала», - сказано в сообщении.

Напомним, в конце марта этого года бельгиец покончил с собой после шести недель общения с искусственным интеллектом. Сообщалось, что мужчина занимался вопросами защиты окружающей среды, которые обсуждал с ИИ.