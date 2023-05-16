Минфин США включил россиянина в связанный с киберсферой санкционный список Фото: REUTERS

Министерство финансов США внесли российского гражданина Михаила Матвеева черный список, участники которого, по версии Вашингтона, якобы связаны с преступлениями в киберпространстве. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном во вторник, 16 мая.

В санкционный список был включен россиянин Михаил Матвеев 1992 года рождения, который прописан в Калининграде, известный под псевдонимами "BORISELCIN" и "WAZAWAKA".

Ограничительные меры по линии Министерства финансов США зачастую означают блокировку активов в юрисдикциях Соединенных Штатов, а также запрет на сделки для американцев.

Напомним, в феврале этого года Министерство финансов США расширило санкции в отношении россиян, введя ограничения в отношении семи физических лиц. Как сообщал сайт KP.RU, в санкционный список попали граждане России, которых обвинили в незаконной кибердеятельности.