Рябков: Россия не будет возвращаться к Договору об обычных вооружённых силах в Европе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия никогда не вернётся к Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), эта глава истории нашей страны завершена. Об этом заявил 16 мая 2023 года замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, во время беседы с журналистами.

«Конкретно применительно к ДОВСЕ - эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия, как и страны НАТО, являются членами других соглашений, многие из которых имеют фундаментальное значение для обеспечения международной безопасности. В качестве примера Рябков привёл Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Этих договорённостей РФ продолжит придерживаться, так как они имеют большое значение не только для мировой, но и для национальной безопасности.

Напомним, что ДОВСЕ предполагает баланс вооружения между странами НАТО и Организацией Варшавского договора. Документ был подписан в 1990 году, а 11 марта 2015 года Россия покинула договор.

Ранее KP.RU подробно сообщил о том, что значит для России выход из-под юрисдикции Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)