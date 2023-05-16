Что произошло за день: главные события

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России. Он также прокомментировал возможность покушения на Соловьева и Дугина.

Российские военнослужащие высокоточным ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, были поражены склады с боеприпасами, оружием и военной техникой, которую Киев получил от стран Запада.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил о прошедших переговорах с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, президенты РФ и Украины готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию украинского конфликта.

Тем временем цена бензина Аи-95 в ходе торгов во вторник, 16 мая, обновила рекорд сентября 2021 года. Согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), тонна бензина Аи-95 стоит 60 608 рублей. Цена бензина Аи-92 выросла на 1,91% – до 52 282 рублей за тонну.

Депутаты Государственной думы проголосовали за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Вместе с выходом из данного договора для Москвы также автоматически прекращается действие нескольких связанных с ним международных соглашений.

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