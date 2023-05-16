Найдено еще одно предсказание Жириновского о будущем России

В Госдуме нашли предсказание Жириновского о будущем России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов нашел в архивах записки бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Как уточнил вице-спикер Госдумы, в них умерший политик предсказал «объединение Русского мира» в границах СССР.

«Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году. Перебирая архивы, нашел очень важные бумаги, которыми хочу поделиться. Записки с мыслями или как теперь говорят пророчествами Владимира Вольфовича Жириновского», – написал он в Telegram.

Чернышов опубликовал фотографии двух листков бумаги, на которых в хронологическом порядке упоминаются великие, по мнению экс-лидера ЛДПР, события: Французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году, Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Кроме того, Жириновский записал еще одно событие, которое, как он полагал, должно произойти в будущем – это «объединение Русского мира в границах СССР как минимум в 2025 году и в границах славянского мира как максимум в 2040».

Вице-спикер Госдумы назвал Жириновского «человеком потрясающей мудрости, который предсказал многие эпохальные события. Чернышов призвал изучать «пророчества» политик и делать из них выводы.

Как писал сайт KP.RU, ранее было найдено неизвестное предсказание Жириновского о судьбе Украины в 2023 году.