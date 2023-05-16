МВД России предупредило рэперов об уголовной ответственности за треки о наркотиках

Игорь Зубов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэперам, которые читают треки о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделал заместитель главы МВД Игорь Зубов.

Уточняется, что речь идет о законе, который обязывает использовать обязательную маркировку в произведениях, если речь идет о наркотиках. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу в 2024 году.

Как отметил замглавы ведомства, уголовная ответственность будет наступать не сразу, а только после того, как гражданин, провайдер, исполнитель два и более раз будут привлечены к ответственности административной.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности", - заявил замминистра, отметив, что если исполнители "будут продолжать", то придется перейти к ответственности уголовной.

Напомним, на данный момент за такие правонарушение введена административная ответственность. Ранее рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.