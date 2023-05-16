Захарова прокомментировала признание главы ГУР Украины о причастности Киева к терактам против россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова о том, что Киев причастен к покушениям на жизнь медийных персон в России, и о том что они «достали многих». Об этом Захарова написала в своих социальных сетях.

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?», - риторически поинтересовалась Захарова.

Напомним, 16 мая 2023 года Буданов заявил в беседе с украинским блогером Сергеем Ивановым, что ГУР «достало уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Буданов прямо признал причастность Киева к терактам на территории Российской Федерации, а также прокомментировал возможность покушения на Владимира Соловьёва и Александра Дугина.

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