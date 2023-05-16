BI: Правительство ФРГ купило у оператора "Северного потока - 2" неиспользованные трубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток - 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Федеральное правительство приобрело их примерно за 70 миллионов евро", - передает издание, ссылаясь на свои источники, отмечая также, что данная покупка состоялась еще в начале весны этого года.

Напомним, 22 февраля 2022 года на фоне решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока - 2". Позже компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода, объявила о банкротстве. Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года сообщили, что процедура банкротства оператора приостановлена до июля 2023 года.