Елена Блиновская вышла на связь с поклонниками вопреки запрету пользования соцсетями

Елена Блиновская вышла на связь с поклонниками, несмотря на запрет пользования соцсетями Фото: Иван МАКЕЕВ

Автор «марафонов желаний», блогер Елена Блиновская, которой суд запретил пользоваться социальными сетями, вышла на связь с поклонниками. 16 мая 2023 года в её телеграм-канале появилось несколько записей, в том числе ссылка на некий новый канал. По информации ее подруги, есть вероятность, что звезду соцсетей якобы могли взломать неизвестные.

«Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго… У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», - появились сообщения в аккаунте Блиновской.

Этим общение блогера с подписчиками не ограничилось. После первых двух постов Блиновская написала, что она «сильно рискует выходя на связь», но ей, мол, есть что рассказать поклонникам. После чего она опубликовала ссылку на новый канал с названием «Секреты Блиновской».

Подруга марафонщицы Лиза Каткова быстро появилась в комментариях к свежим постам Блиновской и сообщила, что ту взломали, и все эти сообщения – фейковые. Однако почти сразу же после этого комментарии в канале оказались закрыты. Напомним, что по решению суда Блиновская не имеет права пользоваться социальными сетями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к уголовному делу Блиновской добавилось и дело её мужа – Алексея Блиновского, которого также обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

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