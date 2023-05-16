Глава разведки Украины Буданов назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал Вооруженные силы (ВС) России одной из самых мощных армий мира.

Буданов назвал российскую армию "одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют".

"Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - сказал глава украинской разведки, отметив также, что у России "максимально мощная" система спецслужб.

Напомним, как писал сайт KP.RU, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины также подтвердил причастность Киева к терактам, совершенным в отношении ряда медийных лиц в России, однако не стал комментировать совершенное накануне покушение на российского писателя Захара Прилепина.

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