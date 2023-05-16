Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 мая 2023 16:29

ЦИК Молдавии инициировал расследования против всех кандидатов на пост главы Гагаузии

Всех кандидатов обвиняют в нарушении правил финансирования выборов
Сергей КУДРИН
ЦИК Молдавии инициировал восемь административных дел против всех кандидатов на пост главы Гагаузии

ЦИК Молдавии инициировал восемь административных дел против всех кандидатов на пост главы Гагаузии

Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Восемь административных дел инициировала Центральная избирательная комиссия Молдавии против всех кандидатов, которые участвовали в выборах на пост главы Гагаузской автономии. Всех подозревают в нарушении правил финансирования своей избирательной кампании и выборов в целом. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского ведомства.

«Инициированы восемь дел об административных нарушениях по фактам незаконного финансирования конкурентов на выборах, которые получили денежные пожертвования от физических лиц, превышающие установленный законом лимит», - говорится в сообщении ЦИК Молдавии.

Предполагается, что ответственность за эти нарушения могут понести до 106 человек, связанных с кандидатами и выборами в Гагаузии в целом. Согласно избирательному законодательству Молдавии, пожертвования со стороны физлиц не должны превышать 11 700 лев (660 долларов). При этом в самой автономии подчеркнули, что в ней действует собственный ряд правил на выборах, и нарушений там не увидели.