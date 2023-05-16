ЦИК Молдавии инициировал расследования против всех кандидатов на пост главы Гагаузии

ЦИК Молдавии инициировал восемь административных дел против всех кандидатов на пост главы Гагаузии Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Восемь административных дел инициировала Центральная избирательная комиссия Молдавии против всех кандидатов, которые участвовали в выборах на пост главы Гагаузской автономии. Всех подозревают в нарушении правил финансирования своей избирательной кампании и выборов в целом. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского ведомства.

«Инициированы восемь дел об административных нарушениях по фактам незаконного финансирования конкурентов на выборах, которые получили денежные пожертвования от физических лиц, превышающие установленный законом лимит», - говорится в сообщении ЦИК Молдавии.

Предполагается, что ответственность за эти нарушения могут понести до 106 человек, связанных с кандидатами и выборами в Гагаузии в целом. Согласно избирательному законодательству Молдавии, пожертвования со стороны физлиц не должны превышать 11 700 лев (660 долларов). При этом в самой автономии подчеркнули, что в ней действует собственный ряд правил на выборах, и нарушений там не увидели.